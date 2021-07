Kärntner „Co“ Winter: „Auftakt sportlich abhaken“

Vor einem Monat ging der erste Lauf der Rallye-Staatsmeisterschaft über die Bühne. Sieger steht bis heute keiner fest. Simon Wagner (OÖ) und Hermann Neubauer (Sbg) hatten sich nach organisatorischen Pannen und einem Abbruch nach der letzten Etappe auf einen Ex aequo-Sieg geeinigt.

Im Nachhinein bekam Wagner (mit dem Kärntner Co-Piloten Gerald Winter) den Sieg am grünen Tisch zugesprochen. Neubauer legte Berufung ein, Entscheidung ist keine in Sicht. „Das könnte sich bis zum Schluss ziehen, dann gar nicht mehr relevant sein. Wir haben das ad acta gelegt, wollen sportlich zurückschlagen!“, so Winter.