„Können die Impfung nicht jedem nach Hause tragen“

Impfen ohne Anmeldung

Erstimpfungen gibt es nur im Rahmen der beiden Sonderaktionen, die am Wochenende von 9. bis 11. Juli erstmals durchgeführt worden sind. So werden am Samstag wieder Last-Minute-Impfungen durchgeführt. Bis zu zehn Minuten davor kann man sich dafür noch anmelden. Und ebenfalls am Samstag zwischen 10.30 und 15 Uhr werden Impfungen ganz ohne vorherige Anmeldung durchgeführt - im Impfzentrum Dornbirn.