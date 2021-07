Sega und Relic kündigen „Company of Heroes 3“ an

„Intensive Kämpfe mit neuen Strategieelementen - in einer atemberaubenden mediterranen Umgebung“ verspricht „Company of Heroes 3“, das Entwickler Relic Entertainment und Publisher Sega am Mittwoch angekündigt haben. So sollen Spieler mit dem neuen Feature „volle taktische Pause“ etwa das Geschehen einfrieren können, um alle ihre Aktionen auf einmal zu koordinieren und jeden Zug bis ins Detail zu durchdenken. Der neueste Teil der Strategie-Marke soll 2022 für den PC erscheinen, eine Vorabfassung (Pre-Alpha) steht allen Interessierten allerdings schon jetzt via Steam noch bis zum 4. August bereit.