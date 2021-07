Radikal: Jada Pinkett Smith trägt jetzt Glatze

Am Montag teilte die „Matrix“-Schauspielerin auf Instagram einen Post ihrer Tochter Willow Smith, auf dem die Zwanzigjährige ihren Kopf an die Schulter ihrer Mutter legt. Pinkett Smiths Kopf ist dabei kahl rasiert. „Willow hat mich dazu gebracht, weil es Zeit ist, loszulassen“, schrieb die Frau von Schauspieler Will Smith dazu. „Die Schur erleuchtet meine 50er mit Göttlichkeit“. Der Star feiert am 18. September den 50. Geburtstag.