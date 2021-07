Weltrekord-Adler startet in Polen die neue Saison

Bislang lag der Fokus des 26-Jährigen - der nun auch wieder dem ÖSV-A-Kader angehört - aber gar nicht so auf dem Springen selbst. „Ich habe einige Veränderungen in meiner Trainingssteuerung vorgenommen und mit der Unterstützung des ÖSV auch an meinen Sprunganzügen getüftelt“, erklärt der Ländle-Adler, der sich trotz der (noch) fehlenden Sprünge auf seinen ersten Wettkampf am Wochenende beim Sommer GP in Wisla (Polen) freut.