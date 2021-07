Murtalbahn entgleist: Ermittlungen und Debatten

Anders sieht die Situation Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Er will die Bahnstrecke unbedingt aufrechterhalten. Alles andere wäre ein falsches Signal. Klar sei aber, dass der Betrieb nur in Zusammenarbeit der Länder sowie mithilfe des Bundes möglich sei. Schnöll führte deswegen noch am Freitag intensive Gespräche mit dem steirischen Amtskollegen Anton Lang (SPÖ).