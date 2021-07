Baum auf Schienen ließ Murtalbahn entgleisen

Waggon stürzte in die Mur

Als Freitagfrüh die Garnitur der Murtalbahn - besetzt mit 54 Kindern, die alle auf dem Weg in die Schule waren, um sich ihre Zeugnisse abzuholen - die Stelle passierte, führte das Hindernis auf der Strecke zum Unfall. Die Bahn entgleiste, ein Waggon sollte in der Folge die Böschung zur Mur hinunterstürzten und schließlich in Seitenlage im Fluss landen.