Soldat kracht mit defektem Fallschirm durch Dach

Der Soldat, der britischer Abstammung ist, war am vergangenen Dienstag aus einer Höhe von rund 4,5 Kilometern abgesprungen. Augenzeugen, die bemerkten, dass der Fallschirmspringer Probleme in luftiger Höhe hatte, setzten einen Notruf ab. Schließlich landete der Mann unsanft auf dem Dach eines Wohnhauses in der Ortschaft Atascadero. Bei der Wucht des Aufpralls durchschlug er ein Ziegeldach sowie eine Innendecke, ehe er schließlich in der Küche im Erdgeschoß von Trümmern umgeben zum Stillstand kam. Der Fallschirm blieb am Dach liegen.