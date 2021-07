Freiwilliger Verzicht für Ältere kein Thema

Wer in Österreich einen Führerschein erworben hat, darf bis an sein Lebensende ein Auto lenken – ohne seine Fahrtauglichkeit auch nur ein einziges Mal überprüfen lassen zu müssen. Dieser Umstand sorgt immer wieder für Diskussionen. Tenor: „Wenn ich einmal so alt bin, fahre ich nicht mehr mit dem Auto. Da gebe ich den Führerschein freiwillig ab.“ Und: „Die Alten müssten regelmäßig überprüft werden, ob sie überhaupt noch fahrtauglich sind.“ Sprüche wie diese hört man sofort an den Stammtischen, wenn Senioren wie etwa jener 86-Jährige in St. Florian in schwere Verkehrsunfälle verwickelt sind oder sie sogar verursacht haben.