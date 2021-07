Nachts im Museum: Historama startet Abendbetrieb

Erstmals empfängt das Technikmuseum Historama in Ferlach auch Abendgäste: An fünf Freitagen im Juli und August können von 19 bis 22.30 Uhr die alten Fahrzeuge besichtigt werden. Mehr als 350 Exponate sind in den Museumshallen zu sehen. In der Dämmerung und Dunkelheit werden die Oldtimer und Maschinen von 60 historischen Straßenlaternen beleuchtet, die der Verein über Jahrzehnte zusammengetragen hat - sie sorgen für entspanntes Ambiente und garantieren spannende Fotomotive.