Herzinfarkt: Alle halten dem Friedl die Daumen

Die gute Nachricht kam Samstagfrüh von Manager Gustl Viertbauer: „Dem Friedl geht es den Umständen entsprechend gut, er ist gut drauf, obwohl er noch zwei weitere Stents eingesetzt bekommt.“ Würchers am Freitag erlittener leichter Herzinfarkt ging an den Stars der „Musi“ dennoch nicht spurlos vorbei. Auch nicht an Veranstalter Sepp Adlmann: „Da sieht man, wie schnell es gehen kann, obwohl Friedl so gesund lebt, weder trinkt noch raucht und permanent Sport betreibt. Wir alle wünschen ihm alles Gute.“