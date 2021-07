In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulanz bei Bonitätseintrag

In den letzten zehn Jahren hat Klaus P. (Name geändert) die Schulden, die er bei seiner Bank hatte, komplett beglichen. In Summe hat der Niederösterreicher rund 50.000 Euro in Raten zurückgezahlt, die letzte Rate sogar früher. Der gegen Herrn P. in einer Bonitätsdatenbank bestehende Negativeintrag sollte jedoch noch sieben Jahre bestehen. Weil Herr P. das nicht nachvollziehen konnte, bat er um Hilfe. Die BAWAG Group hat den Fall nun geprüft und die Löschung des Eintrags auf dem Kulanzweg veranlasst.