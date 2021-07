Knieblessur! Gogl muss Tour de France aufgeben

Der Oberösterreicher Michael Gogl hat bei der Tour de France wegen einer Knieblessur aufgeben müssen. Der 27-Jährige aus dem Qhubeka-Rennstall trat am Freitag nicht mehr zur 13. Etappe von Nimes nach Carcassonne an. Er hatte sich während des achten Teilstücks bei einem Sturz am linken Bein verletzt.