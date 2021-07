„Einzige Maßnahme, um Kinderarmut zu beenden“

„Wir wollten Bewusstsein schaffen, dass das ein lösbares Problem ist“, sagt Fenninger. So ist er zwei Wochen durch alle Bundesländer gereist, hat Infomaterial verteilt, Vorlesungen an Hochschulen gehalten, Schulen und Jugendzentren, aber auch betroffene Familien besucht. Die Eltern, erzählt Fenninger, hätten kaum Teil am öffentlichen Leben und lebten oft sehr isoliert und zurückgezogen. Cafés und Restaurants seien nicht leistbar, es gebe maximal ein oder zwei Bezugspersonen, die nur in privaten Wohnungen getroffen werden. „Die Kinder erleben ihre Eltern komplett isoliert“ - und lernen damit auch, dass das normal ist. „Diese Kinder haben sich ihre Eltern nicht ausgesucht“, so Fenninger. „Sie wissen Bescheid über die Armutslage. Sie wissen, dass die Wohnung nicht gesichert ist oder dass am Ende des Monats zu wenig Essen da ist. Sie haben viel weniger Möglichkeiten, ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Sie sind hochgradig belastet und wünschen sich eigentlich nur, sorgenfrei zu leben.“