Rick Spirit: Rum-Neuheiten mit und ohne Alkohol

Das karibische Leben verpackt in einer Flasche

Das schwarz-bernsteinfarbene Flaschendesign des neuen Rick Caribbean Smooth Rums erinnert an laue Sommerabende am Strand. Fünf Wochen verbrachte Patrick Martinelli in der Karibik und reiste von Insel zu Insel, um einen einzigartigen Blend zu kreieren. Entstanden ist der Rick Caribbean Smooth Rum schlussendlich aus einem fünf Jahre gereiften Rum aus Guadeloupe und Saint Barth und einem achtjährigen Rum aus Saint Martin. Der in amerikanischer Eiche und Ex-Bourbon-Fässern acht Jahre gereifte Rum überzeugt durch seine Geschmacksnoten von Vanille, Rosinen, Zimt, Schokolade, Nüssen und Nuancen verschiedener tropischer Früchte.