Ihr zweiter Vorname könnte Ehrgeiz oder Optimismus sein: Manuela Zinsberger. Die selbstbewusste Torfrau der österreichischen Fußballdamen ist nicht nur positiv eingestellt, sondern auch rhetorisch bewandert. In OHNE MAULKORB mit Dolezal plaudert die Arsenal-Legionärin über ihre Anfänge im Fußball. Im niederösterreichischen Leitzersdorf hat die Karriere dank ihrer Mutter begonnen. Doch für sie zählt nicht nur der sportliche Erfolg im Leben, auch im privaten Bereich zeigt sich Zinsberger ambitioniert. Und sie will allen Mut zusprechen, eigene Ziele anzupacken: „Wer an sich glaubt, kann alles erreichen.“