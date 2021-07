Schwimmkurse für mehr als 1400 Jugendliche starten

236 Kurse

236 Schwimmkursgruppen in 24 Freibädern wurden dafür organisiert. „Wenn unsere Kleinen bereits in sehr jungen Jahren das Schwimmen lernen, können sie sich im kühlen Nass austoben und den Badespaß so richtig genießen. Und, was besonders wichtig ist: Die Sicherheit der Kinder wird deutlich erhöht, und die Unfallgefahr wird reduziert“, sagt Sportlandesrat Heinrich Dorner.