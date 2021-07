Lagger will mit Medaille den Kopf frei kriegen!

Sarah Lagger peilt bei der U…23-EM in Tallinn (Est) eine Medaille an! „Die Top 5 der Bestenliste haben Chancen, jede dahinter wäre eine Überraschung“, sagt die 21-Jährige, die in der Startliste laut Ranking Fünftbeste ist, auch vor zwei Jahren in Schweden Fünfte wurde.