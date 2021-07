Angeschossene Dohle mittels Staubsauger gerettet

Einen mehr als ungewöhnlichen Tierrettungseinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Aurolzmünster in Oberösterreich bewältigen: Ein 77-Jähriger wollte mit einem Luftdruckgewehr Tauben verscheuchen. Stattdessen schoss er eine Dohle an. Der verletzte Vogel stürzte verletzt und fluguntauglich auf ein Hausdach und dann in einen Kamin. Die Feuerwehr barg ihn mithilfe eines Staubsaugers.