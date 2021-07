Tödlicher Motorradunfall: Beifahrerin verunglückt

Der Unfall passierte am Dienstag kurz vor 23 Uhr: Der 34 Jahre alte Motorradfahrer aus Deutschland war mit seiner Beifahrerin auf der Ossiacher Bundesstraße in Richtung Bodensdorf unterwegs. In Stöcklweingarten in Treffen kam er - laut Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit - von der Straße ab und prallte gegen die Leitschiene. Die Beifahrerin - eine 45 Jahre alte Frau aus Villach - wurde vom Motorrad geschleudert und tödlich verletzt.