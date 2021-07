Verstappens Verwandlung: Mit 23 im Legenden-Kreis

Mit stolzen 1,8 Millionen Sehern schoss der öffentlich-rechtliche Rundfunk am letzten Formel-1-Wochenende in Spielberg den „TV-Vogel“ ab. Auf der Piste gelang dies einmal mehr eindrucksvoll Max Verstappen. In seinen jungen Jahren ist der Holländer im Dienst von Red Bull schon längst im Kreise der Legenden angekommen: