Überflieger Pogacar zwischen Phänomen und Zweifeln

„Mit der größte Antrieb ist, dass das letzte Jahr nicht einmalig bleibt. Ich will wieder gut sein in diesem Jahr. Ich will der Welt zeigen, was ich kann. Ich will immer mein Bestes geben“, sagte Pogacar am ersten Ruhetag. Im Radsport wirft eklatante Überlegenheit reflexartig Fragen und Spekulationen auf. Die Antworten aus Pogacars Scheich-Team UAE sind die üblichen: großes Talent, noch größerer Wille, hartes Training.