Villeroy & Boch putzt sich in Mondsee heraus

90 Mitarbeiter sind in Mondsee für die Premium-Keramikmarke tätig, 78 davon in der Produktion, in der zuletzt einige Investitionen getätigt wurden. Eine neue Lackieranlage ging in Betrieb, für das Heizsystem wird gerade ein Pufferspeicher installiert. Darüber hinaus wurde vor wenigen Tagen eine neue Kantenanleimmaschine bestellt, sie soll im Winter 2022 in Betrieb genommen werden. Weitere Modernisierungsprojekte sind im Bereich der Säge und Plattenanlage in Vorbereitung.