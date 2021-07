Sommer-Baustellen: Neue Sperre auf der Zweierlinie

Am Getreidemarkt, am Museumsplatz und in der Museumsstraße muss die U2-Tunneldecke saniert werden. Die Neustiftgasse ist nur über Ring-Schmerlingplatz-Volksgartenstraße erreichbar. „Da wird es sicher in den nächsten Tagen und zu den Verkehrsspitzen immer Staus geben“, so Gilles Dittrich vom ÖAMTC.