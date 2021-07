Nach „Prometheus“: So geht es mit „Alien“ weiter

So seien die ersten beiden „Alien“-Filme für ihn gerade deshalb so spannend gewesen, weil sie sich auf die „Grunts“ konzentriert haben, also jene Menschen (egal ob Weltraum-Trucker oder Marines), die geschickt werden, um die Drecksarbeit zu erledigen. In der Serie werden man dann auch die Leute zu Gesicht bekommen, die an den Schalthebeln sitzen.