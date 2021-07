Nik P. auf Udo Jürgens Spuren: Video im Café Lerch

Einen ganz besonderen Ort hat sich Nik P. für den Videoclip ausgesucht, der in der TV-Show „Stars am Wörthersee“ am 24. Juli eingespielt wird. Der neue Hit „Wer teilt die Farben aus“ wurde nämlich im Ossiacher Hof in der Wiener Gasse in Klagenfurt gedreht. Dort befand sich einst das legendäre Tanzcafé Lerch.