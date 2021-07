Urlauberstrom nach Kroatien & Italien erwartet

Mit dem Beginn der Ferien in Ostösterreich hat offiziell die Sommerreisezeit begonnen. Und wegen der Lockerung der Reisebestimmungen erwarten sich Verkehrsexperten an den nächsten Wochenenden einen regen Urlauberstrom in Richtung Italien und Kroatien. Die erste Reisewelle an die Adria verlief am Samstag noch relativ zahm. Längere Wartezeiten gab’s vor der Grenze nach Kroatien.