Austrian Pet Food ist weiter auf Wachstumskurs

Trotz der Corona-Krise im Vorjahr befindet sich der Tiernahrungshersteller Austria Pet Food in Pöttelsdorf voll auf Erfolgskurs. Inzwischen beliefert das Unternehmen Kunden in vier Kontinenten von Amerika bis nach Südostasien. „Ein Aushängeschild der burgenländischen Wirtschaft“, so Landesrat Leo Schneemann.