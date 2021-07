13-jähriger Fahrradfahrer schoss Moped-Mädchen ab

Eine 15-Jährige aus Estermberg fuhr am Freitag gegen 18.40 Uhr mit ihrem Motorroller auf der L515, Eisenbirner Straße vom Kreisverkehr in Münzkirchen kommend Richtung Eisenbirn. Vor ihr lenkte ein 13-Jähriger aus Münzkirchen sein Fahrrad in dieselbe Richtung. Auf Höhe der dortigen Gartengestaltungsfirma wollte die 15-Jährige den Radfahrer überholen.