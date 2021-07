Italien: Ein Aufstieg für die Geschichtsbücher

Volle Attacke hatte Roberto Mancini mit Abwehrchef Chiellini in der Startelf gegen Belgien (De Bruyne spielte von Beginn an, Eden Hazard musste passen) ausgegeben, wollte so das in die Jahre gekommene Abwehrtrio unter Druck setzen: Mit dieser Taktik legte der Teamchef die Basis zum Halbfinal-Einzug. Weil Vertonghen vorm 0:1 beim Rausspielen patzte, Barella nach Verratti-Zuspiel im Strafraum drei Belgier austanzte, Courtois mit einem satten Schuss ins Eck keine Chance ließ (31.).