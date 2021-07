Konvertitin wollte Ex töten, um „rein“ zu sein

Ein außergewöhnlicher Fall ist in der Schweiz vor Gericht gelandet: Eine 22-jährige Frau, die als Christin zum Islam konvertiert war, wollte ihren Ex und seine Mutter töten, um für ihre neue Liebe wieder „rein“ zu sein. Sie versuchte dafür einen Schläger anzuheuern, der den Afghanen ohnmächtig prügeln sollte, damit sie ihm danach die Kehle aufzuschlitzen kann. Seine 65-jährige Mutter griff sie in ihrem eigenen zu Hause an und würgte sie, ehe ein Nachbar der Pensionistin zur Hilfe kam.