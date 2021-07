Gräben werden tiefer: Was bleibt von der EU?

Die Gräben innerhalb der Europäischen Union werden immer tiefer. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich bereits besorgt über die Folgen der Schwächung. Am letzten EU-Gipfel war der ganze Frust herausgebrochen. Keine Spur mehr von diplomatischer Zurückhaltung. Es fiel gegenüber Ungarns Premierminister Viktor Orban sogar das Wort „Schande“ plus Empfehlung, die EU zu verlassen. Orban konterte mit „EU-Diktatur“. Ein Hauch von „Die EU schafft sich ab“ liegt in der Luft: Was geht noch, was bleibt von der EU?