Diskussion um Pfarrerwechsel in Wulkaprodersdorf

„David ist als Pfarrer und als Mensch beliebt. Er hat sich in den vergangenen Jahren eingelebt, er geht auf Feste und Feiern. Er ist den Leuten hier ans Herz gewachsen“, sagt Kaiser. Die Sache löst viele Emotionen aus. Das ging so weit, dass am Ende einer Sonntagsmesse Einzelne in der Kirche aufstanden und ihre Meinung zu der Versetzung kund taten – begleitet von Applaus.