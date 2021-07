Junger Messerstecher legte ein Geständnis ab

Jener 14-Jährige, der in der Vorwoche in Altheim in Oberösterreich einen gleichaltrigen Schulfreund mit einem Springmesser verletzt haben soll, gilt als problematischer Jugendlicher. Ihm ist bereits ein Sozialbetreuer zur Seite gestellt worden. In der Vergangenheit soll er auch mit Böllern für Aufsehen gesorgt haben.