Ein Todesopfer: Keine Anklage nach Balkonsturz

Die drei Frauen und der Vierjährige hatten sich am 5. April am Balkon in Lenzing aufgehalten, als plötzlich der Boden unter ihren Füßen nachgab. Das Tragwerk kippte abrupt nach unten, alle vier stürzten aus 3,5 Metern Höhe zu Boden. Die Folgen waren verheerend: Michaela B. (55) schlug rücklings auf und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu, sie starb nur wenige Stunden danach im Spital. Freundin Brigitte L. (55) und Tochter Claudia H. (31) überlebten schwer verletzt. Nur der kleine Sebastian überstand den Sturz mit leichten Blessuren.