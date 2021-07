Kult-Schiri verklagt deutschen Fußball-Verband

Nix da! Der DFB hält an seinen in Stein gemeißelten Regularien, die nicht nur beim Ex-Referee für Kopfschütteln sorgen, weiter fest. In anderen Ligen ist die Altersgrenze schon länger Geschichte. Wie zum Beispiel in der englischen Premier-League, wo es mit Martin Atkinson und Andre Marriner etwa zwei Schiedsrichter gibt, die sogar älter als 50 Jahre sind.