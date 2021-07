Freizeitbutler informieren mit Dreirad-Lastenmoped

Mitarbeiter schwärmen ab sofort mit den auffälligen italienischen Dreirad-Lastenmopeds der Firma Piaggio in die Villacher Innenstadt und an die Seen aus, um direkt vor Ort in den Fußgängerzonen und Strandbädern die unzähligen Freizeitangebote der Region Villach-Faaker See-Ossiacher See schmackhaft zu machen. Stadtpläne, Auskünfte zur Stadt und ihrer Geschichte sowie Gastro-Tipps sind nämlich heiß begehrt. Ziel ist es, den Besucherandrang in den Tourismusinfos in vertretbarem Rahmen zu halten und die Urlauber an stark frequentierten touristischen Punkten unmittelbar zu informieren.