Verleihsystem für Elektroautos startet in Kärnten

800 Mitglieder & 90 Standorte

Mit an Bord sind neun Verleihbetriebe mit 800 Mitgliedern und 90 Standorten in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich und der Steiermark, an denen sich Nutzer schnell und einfach Elektroautos leihen können. "Für Kunden erweitert sich das Angebot massiv“, kündigt carsharing-Manager Matthias Zawichowski an. Zugleich ist keine zusätzliche Anmeldung nötig, die Verrechnung erfolgt wie gewohnt beim regionalen Verleiher und über die Plattform carsharing-oesterreich.at.