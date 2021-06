Mopedlenker (15) stürzte und verletzte sich schwer

Ein 16-jähriger tschechischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Sonntag gegen 16.40 Uhr mit seinem Mofa in Freistadt von der Fossenhofstraße kommend und wollte links in die Straße Am Pregarten abbiegen. Durch das betätigen der Hinterbremse rutschte das Hinterrad weg und er stürzte. Er verletzte sich leicht. Hinter ihm fuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Moped. Durch den Sturz des 16-Jährigen und das auf der Fahrbahn liegende Moped, wollte der 15-Jährige ausweichen und prallte gegen eine Gartenmauer. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde in das Klinikum Freistadt eingeliefert.