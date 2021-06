Lebensmomente im Gewitter eines Jahrhunderts

Unverstellt und eindringlich

Franzobel machte aus den Erinnerungen von Hanni Rittenschober, die im März dieses Jahres hundertjährig verstarb, einen Monolog. In der Sprache unverstellt, schildert er nur die wichtigsten Erinnerungsmomente. Maxi Blaha gibt dem Lebensfluss nun Stimme und Gesicht. Die Regie von Alexander Hauer verlangt konstantes Tempo, dennoch entsteht viel Eindringlichkeit. Es gibt keine Verbitterung, mehr ein Annehmen der Ereignisse. Gstanzln verdeutlichen das. Es kommt zur Sogwirkung, man hängt an Blahas Lippen. Das Solo steht stark im rhythmischen Dialog mit der Musik von Gerald Resch. Der Linzer Komponist skizziert eine historische, teils laute Umwelt, in der Hanni nicht untergehen will.