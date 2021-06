Lieber kein Interview zum SP-Parteitags-Debakel

Wie katastrophal die nur 75,3 Prozent Zustimmung für Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Bundeschefin sind, kann man auch an Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer erkennen: Sie wollte der „Krone“ am Sonntag kein Interview zum Thema SPÖ-Bundesparteitag geben und schickte lieber ihren Parteimanager Georg Brockmeyer vor. Eine, höflich gesagt, sehr kleinmütige Aktion. Erst recht wenn man bedenkt, dass Gerstorfer bald ihre erste Landtagswahl als Spitzenkandidatin zu schlagen hat. Da sollte man eigentlich nicht so „gschreckt“ sein.