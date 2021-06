Linzer bei Sexspiel fast in Gartenhütte erstickt

Am Samstagabend führte ein Linzer Ehepaar in Bad Ischl im Bereich einer Gartenhütte Sexspiele mit diversen Praktiken durch. Der 41-jährige Mann wurde von seiner 40-jährigen Frau an ein selbst gebasteltes Holzgestell gekettet, wobei die Kette auch über den Hals geführt und mit einem Vorhängeschloss versperrt wurde. Plötzlich sackte der Mann zusammen und blieb mit dem Hals in der Kette hängen.