Chefsessel für Sagartz nach „Probezeit“

Land „befreien“

In seiner Rede holte Christian Sagartz zum Rundumschlag gegen die rote Landesregierung aus: „Wir müssen dieses Land befreien. Befreien von Politikern, die unseren Unternehmern vorschreiben wollen, wie viel sie ihren Mitarbeitern zahlen müssen. Befreien von einer Politik, die festlegen will, was es in der Schule zu essen gibt. Wir stehen für Eigenverantwortung und haben ein Gespür für die Menschen.“