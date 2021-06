Wolff zu Hamilton: „Keine Einjahresverträge mehr“

Wie muss man sich die technische Weiterentwicklung der Autos in diesem Jahr vorstellen? Durch die finanziellen Reglementierungen kann das ja nicht so ablaufen wie in den Jahren zuvor.

„Nein, es ist erstens die Kostengrenze, die dich einschränkt. Das gilt für Red Bull sowie für uns, da wir circa die gleiche Größe haben als Team. Und außerdem musst du deine Ressourcen schon zwischen jetzt und 2022 switchen. Es ist ein völlig neues Reglement, das allerdings für einige Jahre gelten wird. Deswegen kann dich jede Woche, die man jetzt in der Entwicklung verliert, am Saisonanfang nächstes Jahr richtig Zeit, richtig Performance kosten.“