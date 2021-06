Musik und Lesungen „Unter Tage“ im Salzkammergut

Am Samstag, 3. Juli (20.30 Uhr), führt Klaus Maria Brandauer in „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“ in die Welt vor 100 Jahren. Er liest aus Gedichten, Briefen, Schlagertexten von Fritz Löhner-Beda, dem Librettisten u.a. von Franz Lehár. Ort der literarischen Reise ist die Gosaumühle in Hallstatt. Info www.fdr.at