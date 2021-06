Schweinemastbetrieb wegen PCB-Belastung gesperrt

Die chemische Stoffgruppe der PCB stehe auch mit den Dioxinen in Verbindung, bei denen in Tierversuchen Beeinträchtigungen des Immunsystems, des Nervensystems, des Hormonhaushalts und der Reproduktionsfunktionen sowie die Entstehung von Krebs beobachtet wurden. PCB sind seit 20 Jahren verboten, bis in die 1980er-Jahre seien sie vor allem in Transformatoren, elektrischen Kondensatoren, als Hydraulikflüssigkeit sowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet worden, hieß es in der Aussendung. Sie können aber auch bei verschiedenen Verbrennungsvorgängen entstehen.