In diesen Fällen sagen wir Danke!

Haushaltsversicherung

In eine barrierefreie Wohnung übersiedelte Sabine S. (Name geändert) mit ihrem an Demenz erkrankten Mann, kündigte deshalb ihre Haushaltsversicherung rechtzeitig. Diese buchte weiter Prämien ab. Frau S. hatte es nämlich verabsäumt, den neuen Meldezettel zu übermitteln. „Heute weiß ich, dass ich diesen hätte senden müssen. Die Versicherung hat ihn auch nicht eingefordert“, so die Leserin. Eine Rückzahlung der Prämien wurde abgelehnt. Die Wiener Städtische Versicherung bedauerte die Unannehmlichkeiten und reagierte sehr kundenfreundlich. In diesem besonderen Fall werden die Prämien ausnahmsweise ab dem Übersiedlungsdatum zurücküberwiesen.