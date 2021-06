Arlbergtunnel wird zwei Sommer lang gesperrt

Der längste Straßentunnel Österreichs, der Arlbergtunnel, der Tirol und Vorarlberg miteinander verbindet, muss in den Sommermonaten 2022 und 2023 für sechs bzw. fünf Monate gesperrt werden. Staus auf der Passstrecke an Wochenenden scheinen da schon programmiert zu sein. Die Asfinag rät deshalb, ausreichend Zeit für Fahrten im kommenden Jahr einzuplanen bzw. den öffentlichen Verkehr oder eine großräumige Ausweichroute zu nutzen. Letzere führen etwa über Rosenheim-München (Deutschland), über den Gotthard und San Bernardino (Schweiz) oder über den Fernpass in Tirol.