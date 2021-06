Wie ein 18-Jähriger das DFB-Team und Löw rettete

Er wirkte nervös

Zuerst wirkte er verlegen, nervös, mit einem Gesichtsausdruck: „Was mach ich bloß hier?“ Kein Wunder, bei seinem Klub Bayern München ist er an 1:2-Rückstände in der 82. Minute nicht gewöhnt. Seine Nervosität wich aber mit jeder Sekunde. Nicht einmal 100 Sekunden nach seiner Einwechslung dribbelt er sich links in den Strafraum und legt ideal in die Mitte, dort kann ein Ungar den Ball noch berühren, aber auch so kommt Leon Goretzka zum Schuss und trifft zum 2:2.