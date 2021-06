„Donut Boy“ schenkt Corona-Helfern 10.000 Donuts

Auch in den Folgewochen wird Eric immer mittwochs in Tranchen die Süßspeisen persönlich bei der Donut-Filiale im 23. Bezirk in Wien abholen und mit dem Auto zustellen, wie der 30-Jährige wissen lässt. Der Wiener hat sich bei seiner ungewöhnlichen Aktion vom „World Donut Day“ inspirieren lassen. Jedes Jahr am ersten Freitag im Juni wird die löchrige Hefeteigköstlichkeit in den USA und in vielen anderen Ländern zelebriert - oft auch mit Gratis-Donuts.